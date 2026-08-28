Der norwegische König Harald V. hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bild: keystone

Norwegens König Harald V. ist tot

Der norwegische König ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Tagen verschlechtert.

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Der norwegische König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichtet der Königspalast. «Mit grosser Trauer müssen wir verkünden, dass Ihre Majestät König Harald verschieden ist.» Demnach sei der König am Freitagmorgen um 6.35 Uhr friedlich im Spital von Oslo gestorben.

Der Palast verkündete den Tod auf seiner Website. Bild: Royalcourt.no

König Harald V. wurde 89 Jahre alt. Am Freitagmorgen noch hatten norwegische Medien davon berichtet, dass Königin Sonja gegen 7.40 Uhr im Spital eintraf, um erneut an seinem Krankenbett zu weilen. Sie hatte am Donnerstag bereits rund zehn Stunden dort verbracht.

Norwegens Bevölkerung sorgte sich in den vergangenen Tagen um ihren König. Tausende hatten sich vor dem Schlossplatz in Oslo versammelt.

Harald V. war der am längsten regierende Monarch Europas. Er hatte das Amt 1991 nach dem Tod seines Vaters übernommen. Nun geht der Thron an Kronprinz Haakon, der mit Mette-Marit Tjessem Hoiby verheiratet ist.

Bereits seit Anfang vergangener Woche hatte Harald im Krankenhaus gelegen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie - einer Form der Blutarmut – war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschliessend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu.

Gesundheitlich war der norwegische König schon lange angeschlagen. Seit 2024 war er etwa dauerhaft auf einen Herzschrittmacher angewiesen. Ausserdem hatte er häufig mit Atemwegs-Erkrankungen zu tun. Im Februar war der Monarch während eines Urlaubs auf Teneriffa mit seiner Frau, Königin Sonja, wegen einer Infektion ins Krankenhaus gekommen. Auch das Gehen fiel ihm seit längerer Zeit schwer. Den Thron vorzeitig seinem Sohn Haakon zu überlassen, war für Harald trotzdem nicht infrage gekommen. Seine royalen Pflichten absolvierte er bis zuletzt.

Beim Volk beliebt

Seine Landsleute schätzten König Harald V. für seine zurückhaltende Art – und dafür, dass er klare Kante zeigen konnte, wenn es darauf ankam. Seine Reden waren oft geprägt von Mitmenschlichkeit und Taktgefühl. So tröstete er die Norweger nach den Terroranschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 2011. Nach der Flüchtlingskrise positionierte er sich mit einem Plädoyer für Vielfalt und Toleranz als besonnener Mahner. Beliebt war der Monarch auch wegen seines trockenen Humors. Er galt als begeisterter Segler und Wintersportler.

Seine grosse Liebe Sonja heiratete Harald schon 1968 – obwohl sein Vater lange mit der Beziehung seines Sohnes zu einer Bürgerlichen gehadert hatte. Bei seinen eigenen Kindern war Harald toleranter: Auch sein Sohn Kronprinz Haakon heiratete mit Mette-Marit eine ganz normale Norwegerin. Seine Tochter Märtha Louise ist inzwischen in zweiter Ehe mit dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett verheiratet.

Skandale rund um die Königsfamilie

Ohne Harald V. ist unsicher, wohin die norwegische Monarchie steuert. Denn während der König in seinem Land enormen Rückhalt genoss, haben Skandale das Vertrauen in die Kronprinzenfamilie zuletzt stark erschüttert. Kronprinzessin Mette-Marit war wegen ihrer engen Freundschaft zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Kritik geraten. Nach dem Tod des Königs wird die 53-Jährige laut Aussagen von Verfassungsrechtlern nicht automatisch Königin – die Entscheidung über ihre Rolle obliegt dem neuen König Haakon.

Mette-Marits ältester Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung wurde im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Viele Norweger sind seitdem unsicher, ob Mette-Marit wirklich das Zeug zu einer Königin hat. (sda/dpa/vro)