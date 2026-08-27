Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. «sehr ernst»

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Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. (89) hat sich nach Angaben des Hofs erneut verschlechtert. Sein Zustand sei «sehr ernst», hiess es in einer Pressemitteilung. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab.

König Harald V. (Archivbild) Bild: keystone

Der Monarch war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie – einer Form der Blutarmut – war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschliessend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheissen, er habe auf die Antibiotika angesprochen. (hkl/sda/dpa)