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Selenskyj: Putin täuscht Friedensbereitschaft nur vor

Selenskyj: Putin täuscht Friedensbereitschaft nur vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die jüngsten russischen Angriffe gegen Kiew und andere Städte seines Landes scharf verurteilt.
27.09.2026, 22:1127.09.2026, 22:11

Die Angriffe gegen Kindergärten, Schulen und Wohngebäude würden überall in der Welt als Terrorismus eingestuft, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. «Leider wurden dabei auch Menschen getötet.» Unter den beschädigten Gebäuden sei auch die Residenz des Botschafters Saudi-Arabiens in Kiew.

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy speaks during the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters, Wednesday, Sept. 23, 2026. (AP Photo/Heather Khalifa) ...
Wolodymyr Selenskyj traut Wladimir Putin nicht.Bild: keystone

Moskau verfolge mit diesen Angriffen keine militärischen Ziele. Sie seien lediglich ein Versuch, die Menschen der Ukraine zu brechen und die ukrainische Gesellschaft «so tief wie möglich zu verletzen».

Selenskyj warf Moskau vor, die internationale Gemeinschaft mit falschen Friedenssignalen zu täuschen, um harte Sanktionen oder Reaktionen des Westens zu vermeiden. «Russland versteht es, genau die Art von ermutigenden diplomatischen Signalen zu senden, die die Welt einfach hören will», schrieb er.

«Es versteht es, solche Signale zu senden, um harte Massnahmen der Weltgemeinschaft als Reaktion auf den Krieg hinauszuzögern.»

Die Ukraine rechne mit effektiven Entscheidungen der Welt und mit starkem Druck ihrer Partner, damit Moskau erkenne, «dass es durch die Manipulation diplomatischer Signale nicht immer mehr Zeit für Krieg und Terror gewinnen kann». (sda/dpa)

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