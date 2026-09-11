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Tote und Verletzte in Russland nach ukrainischen Angriffen gemeldet

Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen in Russland gemeldet

11.09.2026, 08:3511.09.2026, 08:35

Infolge ukrainischer Drohnenangriffe sind in der russischen Region Tula mindestens zwei Menschen getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur von Tula, Dmitri Miljajew, bei Telegram mit. Allein über dem südlich von Moskau gelegenen Gebiet seien 26 Drohnen abgeschossen worden.

In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service on Monday, Aug. 18, 2025, A Russian soldier launches a drone in an undisclosed location in Ukraine. (Russian Defens ...
Bei einem Drohnenangriff in Russland sind Personen getötet worden.Bild: keystone

Nach Behördenangaben wurden zudem Ziele im Gebiet Wolgograd, gut 900 Kilometer südöstlich von Moskau, vom ukrainischen Militär mit Raketen angegriffen. Zwei Männer wurden demnach in der Gebietshauptstadt Wolgograd verletzt. Es habe Schäden an einem Wohnhaus gegeben, hiess es. Raketentrümmer seien zudem auf einem Unternehmensgelände herabgefallen.

Brand in Logistikzentrum an der Wolga

Im ebenfalls am Fluss Wolga weiter nördlich gelegenen Saratow ist nach Unternehmensangaben ein Logistikzentrum des Internethändlers Ozon von Drohnen in Brand gesetzt worden. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte Ozon bei Telegram mit. Den Angaben nach stellte der Versandhändler seine Tätigkeit im Gebiet Saratow vorerst ein.

Insgesamt sind nach Angaben des russischen Militärs in der Nacht über 770 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Ende August hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Streitkräften die Aufgabe gestellt, das russische Hinterland täglich mit bis zu 1'000 Drohnen anzugreifen.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion und greift in ihrem Abwehrkampf seit mehreren Monaten systematisch auch weit entfernte Ziele in Russland an. (dab/sda/dpa)

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