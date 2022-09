Die 4 wichtigsten Fragen und Antworten zu Russlands Teilmobilmachung

Kremlchef Wladimir Putin hat am Mittwoch die erste Mobilmachung Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet. Putin habe das Dekret bereits unterzeichnet, wie er in einer Fernseh-Ansprache am Mittwoch erklärte.

Die wichtigsten Punkte:

Wie viele Soldaten werden mobilisiert?

Während der Teilmobilisierung sollen 300'000 Reservisten in Russland einberufen werden, erklärte der russische Verteidigungsminister, Sergei Schoigu der russischen Nachrichtenagentur «Ria Novosti».

Russland verfüge über eine «riesige Mobilisierungsressource», sagt Schoigu weiter. In Zahlen: Fast 25 Millionen Menschen könnten in Russland theoretisch mobilisiert werden, wie das unabhängige russische Medium «Meduza» schreibt.

Wladimir Putin und Sergei Schoigu im August 2022. Bild: keystone

Doch davon sollen jetzt vorerst nicht alle eingezogen werden, sondern nur solche, die bereits über militärische Erfahrung verfügen:

«Wir sprechen von Teilmobilisierung. Das heisst, nur Reservisten werden wehrpflichtig. Und von denen auch nur diejenigen, die bereits gedient haben und über einschlägige militärische Erfahrungen verfügen.» Wladimir Putin

Die Reservisten würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult werden, versicherte Putin davor in seiner Rede.

Warum kommt die Teilmobilisierung jetzt?

Mit der Teilmobilmachung wolle der russische Präsident vermutlich die Frontlinien verstärken, analysiert der Militärexperte Carlo Masala für ZDF. Gleichzeitig wolle Putin wohl die professionellen Militärs entlasten, die derzeit oft selbst an der Front kämpfen müssen.

Obwohl keine verifizierbaren Angaben gemacht werden können über die Verluste Russlands in der Ukraine, ist anzunehmen, dass Russland seit Beginn des Konflikts viele Soldaten verloren hat - wohl mehrere Zehntausend. Die Teilmobilmachung ist eine Möglichkeit, die Truppen in der Ukraine zu verstärken und wieder aufzustocken.

Eine alte Frau sucht Feuerholz in einer zerstörten Schule, Isjum, 19. September 2022. Bild: keystone

Gräber von Zivilpersonen zeugen von den Gräueltaten der russischen Besatzer, Isjum, 17. September 2022. Bild: keystone

In den letzten Wochen hat Russland zudem territoriale Verluste gemacht in der Ostukraine. So konnte die ukrainische Armee strategisch wichtige Gebiete zurückerobern: im Nord-Osten des Landes zum Beispiel die Stadt Isjum.

Spricht Putin jetzt von «Krieg»?

Nein, das tut er nicht. Putins TV-Rede war gespickt mit dem altbekannten Anti-Nato- und Nazi-Narrativ. Masala meint dazu, dass so versucht wurde, zu verschleiern, dass die russische Armee gegen die Ukraine empfindliche Niederlagen einstecken musste.

Putin begründete den Schritt damit, dass «Russland gegen den kollektiven Westen vorgehen müsse», der versuche, die Einheit Russlands zu zerstören:

«Sie sagten bereits 1991, dass sie die Sowjetunion spalten. Und jetzt ist die Zeit für Russland gekommen, dass es in viele tödlich verfeindete Regionen zerfallen soll.» Wladimir Putin

Doch um die «territoriale Integrität Russlands» zu schützen, brauche es jetzt eine Teilmobilisierung, wie der Kremlchef ausführte. Denn nur so könne garantiert werden, dass die russischen Landsleute in den durch die russische Armee «befreiten» Gebieten, ihre Zukunft weiterhin selbst bestimmen könnten, da der «kollektive Westen» nicht an einer friedlichen Lösung interessiert sei, so Putin in seiner Rede.

«Wir werden sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen – das ist kein Bluff.» Wladimir Putin

Wie reagiert die Ukraine und der Westen?

Auf ukrainischer Seite ist von einer «vorhersehbaren Massnahme» die Rede. «Diese Entscheidung unterstreicht, dass der Krieg nicht nach Moskaus Plan verläuft», meint der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podoliak gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, attestiert Russland auf Twitter: «Scheinreferenden und Mobilisierungen sind Zeichen der Schwäche, des russischen Versagens.» Weiter versichert sie, dass ihr Land «die Ukraine so lange unterstützen werde, wie es notwendig ist.»

Die parlamentarische Staatssekretärin im Amt für Auswärtige Angelegenheiten Grossbritanniens, Gillian Keegan, warnte hingegen vor einer Eskalation und einem drohenden Kontrollverlust:

«Das ist eindeutig etwas, das wir sehr ernst nehmen sollten, weil wir nicht die Kontrolle haben – ich bin mir auch nicht sicher, ob er die Kontrolle hat, wirklich. Das ist offensichtlich eine Eskalation.» Gillian Keegan

(yam)