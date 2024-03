Start russischer Sojus-Rakete zur ISS in letzter Sekunde abgebrochen

Trotz zahlreicher Rückschläge rückt Moskau nicht von seinem Vorhaben ab, seine Beteiligung an der ISS in diesem Jahr aufzugeben und eine eigene Weltraumstation zu bauen.

Der geplante Start einer russischen Sojus-Trägerrakete zur Internationalen Raumstation ISS ist am Donnerstag in letzter Sekunde abgebrochen worden. «Es gab einen automatischen Startabbruch», erklärte der zuständige Kontrolleur am kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur in einer Live-Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos.

US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die Inflationsrate in den USA ist noch ziemlich hoch. Dennoch geht die US-Notenbank weiter von Zinssenkungen in diesem Jahr aus.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins wie erwartet vorerst aber zum fünften Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau und setzt weiter auf Zinssenkungen im Jahresverlauf. Der Leitzins liegt nun weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Der Leitzins ist damit weiterhin so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.