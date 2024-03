China schiesst wichtigen Satelliten für Mondmissionen ins All

In diesem Frühjahr will China mit der «Chang'e-6»-Mission eine Sonde auf der Südseite des Mondes landen lassen, um dort Bodenproben zu nehmen. «Queqiao-2» soll bei diesem Unterfangen ebenfalls helfen, die Kommunikation auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu gewährleisten. Bis 2030 will die regierende Kommunistische Partei die erste bemannte Mondmission der Volksrepublik, «Chang'e-8», vollbracht haben.

Milliarden für AHV und Armee reissen Loch in Bundeskasse – was die Parteien dagegen tun

Neue Entscheidung der US-Notenbank: keine Zinssenkung erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte an diesem Mittwoch ihren Leitzins weiter stabil auf hohem Niveau halten. Um 19 Uhr MEZ will die Fed ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt geben.

Sollte die Zentralbank – wie von Analysten erwartet – abermals nichts am Zinssatz ändern, bliebe der Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Es wäre das fünfte Mal in Folge, dass die Fed den Leitzins unverändert auf diesem Niveau belässt. Gleichzeitig entpuppt sich die Inflation in den USA als hartnäckig.