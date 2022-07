Russische Armee beschiesst die ukrainische Grossstadt Mykolajiw «so stark wie nie»

Die russische Armee hat die südukrainische Grossstadt Mykolajiw in der Nacht auf Sonntag unter Beschuss genommen, melden die ukrainischen Behörden. Die Stadt sei am Sonntagmorgen «massiv »und «wahrscheinlich so stark wie nie» unter Beschuss genommen worden, erklärte der Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch im Online-Dienst Telegram. Weiter schreibt er, dass «starke Explosionen» von ein Uhr nachts bis etwa 5 Uhr morgens zuhören gewesen seien.

In der Schiffsbauerstadt soll noch etwa die Hälfte der einst knapp 500'000 Einwohner ausharren.

Eine Frau stehnt neben ihrem zerstörten Wohnhaus in Mykolajiw. Bild: keystone

Feuerwehrmänner kämpfen gegen die Flammen in Mykolajiw. Bild: keystone

Der nächtliche Angriff Mykolajiw hat zwei prominente Opfer gefordert: Olexij Wadaturskyj sowie dessen Frau Rajissa wurden in ihrer Villa getötet, schrieb der Gebietsgouverneur, Witalij Kim, am Sonntag beim Nachrichtendienst Telegram.

Wadaturskyj war eine Business-Legende und Generaldirektor eines der wichtigsten ukrainischen Landwirtschaftsunternehmen, Nibulon.

Wadaturskyj wurde 74 Jahre alt. Sein Vermögen wurde zuletzt auf umgerechnet über 400 Millionen Euro geschätzt.

