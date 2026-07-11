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Ukraine attackiert 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen

Ukraine attackiert 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht weitere 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen attackiert.
11.07.2026, 11:4611.07.2026, 11:46

Neben den Tankern hätten die Drohnen auch vier Schlepper, zwei Trockenfrachter und einen Schwimmbagger getroffen, teilte der Generalstab in Kiew bei Telegram mit. Das Ausmass der Schäden werde noch geprüft, heisst es. Es wäre die zahlenmässig grösste Attacke einer schon seit Tagen laufenden Angriffswelle.

Russland hatte zuvor deutlich geringere Angaben zu dem Beschuss gemacht. So schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht seien vier Schiffe auf See angegriffen worden. «Ein Mensch wurde getötet, der Matrose auf einem technischen Schiff», teilte er auf Telegram mit. Seinen Angaben nach sind die Schäden an Bord – unter anderem bei einem Tanker, der hochentzündliches Methanol geladen habe – gering. Es bestehe keine Gefahr, dass die Fracht auslaufe.

Unabhängig lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht überprüfen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte die Ukraine immer wieder Schiffe auf dem Asowschen Meer, aber auch Umschlagkapazitäten an Land wie den Hafen in Taganrog angegriffen. Kiew zielt eigenen Angaben nach darauf, die Treibstoffversorgung der im Süden und Osten der Ukraine stationierten russischen Truppen und den lukrativen russischen Ölexport zu unterbinden. (sda/dpa)

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