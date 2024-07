Autobombe explodiert in Moskau – Ranghoher Offizier verletzt

Bei einem Bombenanschlag im Norden Moskaus ist am Morgen ein ranghoher russischer Offizier schwer verletzt worden. Eine Autobombe explodierte, als der Mann sich in den Wagen setzte, wie die Behörden mitteilten. Zwei Menschen seien verletzt worden, teilte das Ermittlungskomitee mit. Medien berichteten, dem Offizier seien bei der Explosion die Beine weggerissen worden seien; auch die Ehefrau sei verletzt worden.

Trump will Zugriff auf Biden-Spenden verhindern +++ Musk: «Spende nicht 45 Mio. an Trump»

Mehr Licht als Schatten: Joe Bidens Bilanz kann sich sehen lassen

Joe Bidens Präsidentschaft ist bald zu Ende. Nur wenige seiner Vorgänger in der jüngeren Geschichte haben in so kurzer Zeit so viel erreicht. Und doch gibt es Abstriche.

Ist Joe Biden ein grosser US-Präsident? Viele Amerikanerinnen und Amerikaner würden die Frage mit Nein beantworten. Seine Beliebtheitswerte liegen bei unter 40 Prozent. Doch zwischen dieser subjektiven Perspektive und der objektiven Faktenlage klafft eine Lücke. In seinen erst dreieinhalb Amtsjahren hat Biden überraschend viel umgesetzt.