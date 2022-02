Anti-Kriegs-Proteste in mehreren russischen Städten – die Polizei greift ein

Der russische Sprint: So geht Putins Militär in der Ukraine vor

In mehreren russischen Städten ist es zu Protesten gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine gekommen. Die russische Polizei schaut aber nicht zu und nimmt Personen fest.

Putins Rede, die Antwort der EU und Truppen in Bewegung – was bisher geschah

Kriegszustand in der Ukraine ausgerufen: Was wir wissen – und was nicht

Die Ereignisse im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine überschlagen sich: Am Montag hatte Kremlchef Wladimir Putin die Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Heute, Donnerstag, frühmorgens hat er in einer Fernsehansprache einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet: «Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen». Das kommt einer Kriegserklärung gleich.