sonnig17°
DE | FR
burger
International
Russland

Ukrainische Drohnen treffen Raffinerie in Moskau

Eine der grössten Öl-Anlagen im Land: Ukrainische Drohnen treffen Raffinerie in Moskau

18.06.2026, 07:4718.06.2026, 07:52

Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit.

«Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen», räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal «Astra» gibt es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie. Auf in sozialen Medien geteilte Videos sind eine starke Explosion und mehrere Feuer zu sehen.

Den offiziellen Angaben zufolge wurden auch ein Wohnhaus und ein grosser Gartenfachmarkt in Moskau getroffen. Im Umland sei ebenfalls ein Hochhaus beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Andrej Worobjow mit. Über Verletzte in Moskau und Umgebung ist bislang nichts bekannt.

Grosse Anlage

Die Ölraffinerie im Südosten Moskaus gehört zu Gazpromneft und ist eine der grössten Anlagen in Russland mit einer Verarbeitungskapazität von elf Millionen Tonnen im Jahr. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion des Landes. Dabei greift sie in den vergangenen Monaten vermehrt Raffinerien im russischen Hinterland an. Dies soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Moskau die Kriegsfinanzierung erschweren. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukraine greift St.Petersburg erneut mit Drohnen an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Trump zeigt Selenskyj am G7-Gipfel die kalte Schulter – schliesst sich aber Sanktionen an
Nach dem Iran-Abkommen sucht der G7-Gipfel auch einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Doch Putin bleibt hart – weshalb sich die grossen Sieben zu neuen Sanktionen gegen Russland durchringen.
Es wäre zu schön gewesen. Nach dem Rahmenabkommen mit dem Iran eine Kontaktaufnahme zwischen Russland und der Ukraine? Zu dem Zweck hatte Emmanuel Macron als Gastgeber des G7-Gipfels auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Evian-les-Bains eingeladen.
Zur Story