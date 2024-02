Trump-Demagoge Carlson bestätigt aus Russland: «Bin hier um Putin zu interviewen»

Mehr «International»

Der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat angekündigt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen. In einem am Montag auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) verbreiteten Video sagte der 54-Jährige: «Wir sind in Moskau heute Abend. Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen.»

Der rechte Talkmaster, der für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt ist, erklärte, es sei sein Job, die Menschen zu informieren. Die meisten Amerikaner seien nicht informiert, weil ihnen niemand die Wahrheit sage und die Medien korrupt seien. «Wir ermutigen euch nicht, mit dem einverstanden zu sein, was Putin sagt», so Carlson. «Aber wir bitten euch, das Interview zu schauen.»

Tucker Carlson interviewte bereits Viktor Orban. Bild: keystone

Carlson wurde im vergangenen Jahr von Fox News gefeuert, ohne dass damals Gründe für den Rausschmiss genannt wurden. Der Talkmaster moderierte dort jahrelang eine quotenstarke Abendsendung. Diese nutzte er dazu, um Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zu verbreiten und gegen Minderheiten zu hetzen. Kurz danach startete er eine eigene Show auf X. In dieser stellt sich Carlson konsequent hinter Donald Trump und interviewte diesen auch schon. (dab/sda/dpa)