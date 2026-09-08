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Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus

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Die ungarische Aussenministerin, Anita Orban, nannte die konkreten Gründe für die Ausweisung nicht.Bild: keystone

Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus

08.09.2026, 14:1808.09.2026, 14:18

Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus. Diese hätten in Ungarn Aktivitäten ausgeübt, «die für Diplomaten gemäss der Wiener Konvention inakzeptabel sind», wie Ungarns Aussenministerin Anita Orban auf der Online-Nachrichtenplattform X mitteilte.

Ungarn habe die betroffenen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Budapest aufgefordert, das Land zu verlassen. Konkretere Gründe für die Ausweisung nannte die Ministerin nicht. Ziel dieser Ausweisung sei es, Ungarns «Sicherheit und Souveränität» zu schützen. Es bedeute aber nicht, dass man die diplomatischen Beziehungen zu Russland abbrechen wolle, betonte Orban. Man wolle den «notwendigen Dialog» auf Grundlage gegenseitigen Respekts und Einhaltung der Regeln fortsetzen. (pem/sda/dpa)

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