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Ungarn sieht Russland als Bedrohung für Europas Sicherheit

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Ein mit Sprengstoff präparierter Flugkörper war am Abend des 4. August im Sicherheitsbereich des Flughafens zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden.Bild: IMAGO

Ungarn: Russland ist Bedrohung für Europas Sicherheit

Der gescheiterte Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen in Deutschland zeigt nach Ansicht der ungarischen Regierung, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit Europas darstellt.
02.09.2026, 12:57

«Ungarn ist zutiefst besorgt über die steigende Zahl und Intensität der russischen hybriden Aktivitäten auf europäischem Boden», schreibt Aussenministerin Anita Orban auf der Plattform X.

Die jüngsten Vorfälle in Deutschland würden «ein zunehmend gefährliches und rücksichtsloses Verhaltensmuster demonstrieren», welches eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit des ganzen Kontinents darstelle. «Ungarn ist mit Deutschland umfassend solidarisch. Es ist bereit, seine Partnerländer bei der Reaktion auf hybride Bedrohungen zu unterstützen», fügte Orban hinzu.

Unter hybriden Bedrohungen versteht man eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln. Orban gehört der neuen Regierung des bürgerlichen Ministerpräsidenten Peter Magyar an, die seit Mai im Amt ist.

Ihre Haltung zu Russland unterscheidet sich deutlich von der, die die Vorgängerregierung unter dem Rechtspopulisten Viktor Orban an den Tag legte, mit dem die jetzige Aussenministerin nicht verwandt ist. Die Regierung von Viktor Orban hatte ein freundliches Verhältnis zu Moskau gepflegt und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine weitgehend kritiklos hingenommen.

Ein mit Sprengstoff präparierter Flugkörper war am Abend des 4. August im Sicherheitsbereich des Flughafens zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt und Aussenminister Johann Wadephul hatten am Dienstag Russland für den Drohnenvorfall verantwortlich gemacht und Strafmassnahmen angekündigt. (sda/dpa)

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