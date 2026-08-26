recht sonnig20°
DE | FR
burger
International
Russland

Ungarns neue Regierung stuft Russland als «Bedrohung» ein

epa13141283 Hungarian Prime Minister Peter Magyar speaks at a joint press conference with German Minister-President of Bavaria Markus Soeder (not pictured) following their meeting in the Prime Ministe ...
Magyar hatte bereits nach dem Regierungswechsel eine Abkehr von Orbans Aussenpolitik angekündigt.Bild: keystone

Ungarns neue Regierung stuft Russland als «Bedrohung» ein

26.08.2026, 10:0326.08.2026, 10:03

Die seit Mai amtierende neue ungarische Regierung hält das gegen die Ukraine kriegführende Russland für eine «Bedrohung».

Das geht aus einem Dokument für die Generalversammlung der Vereinten Nationen hervor, das Ministerpräsident Peter Magyar unterzeichnete und das in der Nacht zum Mittwoch im ungarischen Amtsblatt erschien.

Die darin zum Ausdruck gebrachte Verurteilung Russlands stellt einen Bruch zur aussenpolitischen Linie der Vorgängerregierung unter dem Rechtspopulisten Viktor Orban dar. Diese hatte einen eher Moskau-freundlichen Kurs verfolgt, EU-Sanktionen gegen Russland verwässert oder behindert und Hetzkampagnen gegen die Ukraine gefahren, die sich seit Februar 2022 gegen einen grossangelegten russischen Aggressionskrieg wehrt.

Bei dem neuen ungarischen Dokument handelt es sich um die Richtlinien für die ungarische Delegation bei der UN-Generalversammlung im September. Darin heisst es nun: «Ungarn verurteilt die russische militärische Aggression und unterstützt in vollem Umfang die Souveränität der Ukraine und ihre territoriale Integrität in den international anerkannten Grenzen.» Ungarn erkenne das Recht seines östlichen Nachbarlandes auf Selbstverteidigung an.

«Das Verhalten Russlands bedeutet eine Bedrohung für Ungarn, Europa und die globale Ordnung», führt das Dokument weiter aus. Budapest unterstütze alle Bemühungen, die zu Verhandlungen über einen «nachhaltigen Frieden und langfristige Sicherheitsgarantien» für die Ukraine führen würden.

Entspannung im Verhältnis zu Kiew

Magyar hatte bereits nach dem Regierungswechsel eine Abkehr von Orbans Aussenpolitik angekündigt, die auch in der EU auf Kritik gestossen war. Unter anderem ermöglichte seine bürgerliche Regierung im Juni den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew, den Orban zwei Jahre lang mit seinem Veto blockiert hatte.

In bilateralen Gesprächen mit der Ukraine legte die Magyar-Regierung die meisten strittigen Fragen im Verhältnis zum Nachbarland bei, darunter Rechte für die ungarische Minderheit in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien.

Anders als andere Nato-Länder lehnt Ungarn unter Magyar weiterhin eigene Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Budapest spricht sich auch gegen eine beschleunigte Aufnahme des Landes in die EU aus. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Junger Superman kämpft auf Borneo gegen Waldbrände
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Oh, eine Rakete auf Kiew»: Eine Minute Zeit, um 150’000 Ukrainer zu warnen
Während Russland weiterhin massive Luftangriffe durchführt, schützen sich die Menschen in der Ukraine inzwischen auch mithilfe von Telegram-Kanälen.
An diesem milden Augustabend in Kiew liegt die Wahrscheinlichkeit eines Raketenangriffs bei rund 50 Prozent. Zu diesem Schluss kommt Esko, der einen Kanal auf Telegram betreibt. Auf seinem Bildschirm verfolgt er die Flugbahnen russischer Angriffe, um die Bevölkerung zu warnen.
Zur Story