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Tote nach russischen Angriffen auf Odessa und Charkiw

epaselect epa13008376 A drone crater at the site of a Russian strike on a residential area in Odesa, Ukraine, 01 June 2026, amid the Russian invasion. At least six people were injured after an overnig ...
Mindestens zwei Menschen sind in Odessa gestorben (Archivbild). Bild: keystone

Tote nach russischen Angriffen auf Odessa und Charkiw

02.07.2026, 02:2102.07.2026, 02:21

Bei einem russischen Raketenschlag sind im südukrainischen Gebiet Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Infolge des Angriffs gebe es Schäden auf dem Gelände eines Unternehmens. Ein ausgelöster Brand wurde seinen Angaben nach gelöscht.

Auch in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw hat es nach Behördenangaben einen Toten nach russischen Gleitbombenangriffen gegeben. Ein 15-Jähriger sei getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. 32 weitere seien verletzt worden. Russland griff demnach mit sieben Gleitbomben drei Stadtteile an. (sda/dpa)

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