Sachbeschädigung bei Räumung im Klybeck: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Blick auf den Basler Stadtteil Klybeck. Bild: keystone

Sachbeschädigungen bei Räumung im Klybeck: Polizei setzt Wasserwerfer ein

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Mehrere hundert Personen haben am Mittwochabend in Basel gegen die Räumung einer besetzten Liegenschaft im Klybeck-Quartier demonstriert. Die Kundgebung startete auf der Dreirosenanlage und zog in die Innenstadt. Es kam zu Sachbeschädigungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Reizgas ein.

Die Protestierenden trugen Transparente und eine Flagge mit der Aufschrift «Zack» mit sich, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Damit ist die «Zone Autonome Culturelle Klybeck» gemeint, wie das Besetzerkollektiv ihr auf dem ehemaligen Chemieareal ausgerufenes Kulturzentrum nannte. «Es gibt absolut keinen Grund, dieses Areal leer stehen zu lassen, dafür ist der Bedarf schlicht zu gross», hiess es auf einem Flyer.

Die Spitze des Demozugs zündete Pyros. Viele skandierten «Zack, Zack, Zack für immer». Andere stimmten in Begleitung eines Akkordeons Protestlieder an. Die Demo bewegte sich zur Tramhaltestelle Ciba, wo sich das besetzte Areal befindet. Dabei winkten ihnen die letzten beiden Personen zu, die sich trotz polizeilicher Räumung nach immer auf dem Dach der Liegenschaft befanden. Die Polizei bildete in der Klybeckstrasse eine Kette und brachte einen Wasserwerfer aus Luzern in Stellung.

Die Spitze des Demozuges, wo sich zum Teil vermummte Personen befanden, zündete Böller und Raketen und warf sie in Richtung Polizeikette. Mehrere Minuten lang standen sich der Demozug und die Polizei gegenüber. Schliesslich machten die Protestierenden eine Kehrtwende und zogen zum Claraplatz und von dort aus über die Mittlere Brücke zum Marktplatz und von dort aus wieder zurück ins Kleinbasel.

«Zack»-Sprayereien am Rathaus

Die Polizei folgte ihnen auf Distanz mit Kastenwagen und Wasserwerfer. Einzelne Vermummte sprayten «Zack»-Schriftzüge an die Fassaden des Rathauses und anderer Gebäude. Die UBS-Filiale und das Warenhaus Globus bekamen Farbbeutel ab. Mehrere Personen versuchten zudem, die Fenster der Starbucks-Filiale am Claraplatz mit Stühlen zu zertrümmern, was ihnen jedoch nicht gelang.

Nach Angaben der Kantonspolizei kam es auf der gesamten Route zu Sachbeschädigungen. Eine Person sei angehalten und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zugeführt worden, schrieb die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung in der Nacht auf Donnerstag. Die Person stehe im Verdacht, während der Demonstration Landfriedensbruch sowie massive Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Zurück am Klybeckplatz habe die Polizei den Weitermarsch zur geräumten Liegenschaft verhindert. Die Demonstrierenden griffen die Polizei mit Feuerwerk und Wurfgegenständen an, wie die Kantonspolizei mitteilte. Demnach reagierten die Einsatzkräfte darauf mit Wasser und Reizstoff.

Das «Zack»-Kollektiv hatte Ende Mai die leerstehenden Gebäude K102, K104 und K106 besetzt. Eigentümerin ist das Versicherungsunternehmen Swiss Life. Am Mittwoch um 04.00 Uhr morgens begann die Polizei nach einem Strafantrag der Inhaberin mit der Räumung. Die Liegenschaft war eigentlich leer und vor Mittag geräumt, doch auf dem Dach harrten zwei Personen aus. (sda)