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Unbekannte Drohnen tauchen über Schweizer Militäranlage auf

Eine Drohne des Zivilschutzes wird eingesetzt zur Suche eines Wildschwein-Kadavers an der Seuchenuebung ?PSANOS? des Kantones Graubuenden zur Afrikanischen Schweinepest, am Donnerstag, 3. April in Gro ...
Der Hintergrund des Vorfalls ist unklar (Archivbild).Bild: keystone

Unbekannte Drohnen tauchen über Schweizer Militäranlage auf – Hintergrund unklar

02.07.2026, 00:0902.07.2026, 00:09

Drohnen in Formation haben nach Aussage des Chefs der Armee eine Schweizer Militäranlage überflogen. Der Hintergrund des Vorfalls ist unklar. Zuerst berichtete Schweizer Fernsehen SRF darüber.

Die SRF-«Tagesschau» zeigte am Mittwochabend Aufnahmen eines Auftritts von Armeechef Benedikt Roos in der Kaserne Bern vom Wochenende

Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee (Cda), spricht waehrend einer Medienkonferenz zum Bundesbeschluss ueber die Finanzierung von Ruestungsausgaben der Armee durch eine Erhoehung der Mehrwert ...
Benedikt Roos.Bild: keystone

«Der Betreiber sagt mir, es habe Drohnenüberflüge bei ihnen gegeben. Und nicht eine Drohne, sondern mehrere Drohnen in Formation», erklärte Roos in dem Video. Das sei kein Lausbubenstreich mehr: «Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen über kritische Infrastruktur schicken kann.»

Zur Frage, wo genau sich die Drohnensichtung ereignete, äusserte sich die Armee gegenüber SRF nicht. Als Grund machte sie Sicherheitsüberlegungen geltend. Unklar blieb auch der genaue Zeitpunkt und ob die Drohnenpiloten gefunden wurden. (sda)

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