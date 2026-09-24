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Russland beschiesst Kiew mit ballistischen Raketen

epa13257543 A view of the site of Russian shelling on a market in Kyiv, Ukraine, 23 September 2026, amid the Russian invasion. According to the Ukrainian State Emergency Service (SES), at least two pe ...
Ein Einkaufszentrum brennt in Kiew. Russland überzieht die ukrainische Hauptstadt wieder mit heftigen Raketenangriffen.Bild: keystone

Russland beschiesst Kiew mit ballistischen Raketen

24.09.2026, 01:12

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht von Russland erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Nach Auslösen des Luftalarms waren in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen.

Örtliche Medien berichteten von Bränden. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden. Ein genaues Bild der Schäden lag zunächst nicht vor, Angaben zu Opfern gab es nicht.

Der Angriff nach 1.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew 2 Menschen getötet und 45 verletzt worden.

Russland überzieht das Nachbarland seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg. Die Ukraine wehrt sich mit Hilfe westlicher Unterstützung. (sda/dpa)

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