International

Russland

Nawalny: Stoffwechselstörung oder «tödliches Mittel»?



«Stoffwechselstörung» oder «tödliches Mittel»? Putin-Kritiker Nawalny immer noch im Koma



Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird trotz einer möglichen Vergiftung Russland nicht so schnell verlassen. Seine Ärzte in einem Krankenhaus in der sibirischen Grossstadt Omsk hielten den 44-Jährige zunächst nicht für transportfähig. Sein Zustand sei noch nicht stabil genug, sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitag vor Journalisten. «Ich kann noch keine Prognosen abgeben.» Murachowski sagte weiter, man habe bei Nawalny eine Stoffwechselstörung diagnostiziert.



Nach Angaben von Nawalnys Team wurde in seinem Körper ein vermutlich «tödliches Mittel» gefunden. Die Polizei habe mitgeteilt, dass die Ärzte diesen gefährlichen Stoff gefunden hätten, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für den 44-Jährigen selbst, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei. Um welchen Stoff es sich handeln könnte, blieb aber zunächst offen.

Bild: keystone

Die Ärzte widersprechen diesen Aussagen. Chefarzt Murachowski sagt, man habe einen chemischen Stoff an der Kleidung und der Haut von Nawalny gefunden. Das sei aber ein üblicher chemischer Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. «Der wurde nicht im Blut, sondern an Nawalys Haut und der Kleidung entdeckt», sagte er.

Der Vize-Chefarzt Anatoli Kalinitschenko ergänzte der Agentur Interfax zufolge, im Blut und im Urin seien weder Gift noch Spuren davon nachgewiesen worden. «Wir gehen nicht davon aus, dass der Patient eine Vergiftung erlitten hat.»

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch war bereits nach der plötzlichen Erkrankung am Donnerstag überzeugt, dass der Oppositionelle «absichtlich vergiftet wurde». Nawalny wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte sie. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug landete ausserplanmässig in Omsk.

Transportfähig oder nicht?



Nach Angaben des Chefarztes hat sich Nawalnys Gesundheitszustand über Nacht «etwas verbessert». Er sei aber noch immer nicht bei Bewusstsein. Spezialisten aus Moskau hätten geprüft, ob er für die Verlegung in eine andere Klinik transportfähig sei. Jarmysch warf den Ärzten vor, auf Zeit zu spielen – «bis das Gift in seinem Körper nicht mehr nachgewiesen werden kann». Jede weitere Stunde ohne eine Verlegung sei eine Gefahr für Nawalnys Leben.

Der Kreml stellt sich nach eigenen Angaben nicht gegen einen Transport des möglicherweise vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ins Ausland. «Das ist ausschliesslich eine medizinische Angelegenheit», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Tass zufolge. «Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Formalitäten, die noch notwendig sind. Aber es gibt für niemanden irgendwelche Hindernisse. Das ist die Entscheidung des behandelnden Arztes.»

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch hingegen betonte, dass die Ärzte ursprünglich dem Transport nach Deutschland zugestimmt hätten. Erst im letzten Moment hätten sie dies nicht mehr erlaubt. «Diese Entscheidung wurde natürlich nicht von ihnen getroffen, sondern vom Kreml.»

Bild: keystone

Ein Flugzeug steht bereit

Ein Spezialflugzeug, das ihn Omsk nach Berlin zur Charité bringen soll, war am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet, wie der Filmproduzent Jaka Bizilj der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es sind rund 4000 Kilometer Entfernung zwischen beiden Orten. Demnach befand sich auch ein Team von Medizinern an Bord der Maschine.

Bereits vor zwei Jahren war der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, aus Moskau zur Behandlung nach Berlin geholt worden. Wersilow verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn vergiftet zu haben. Pussy Riot ist mit Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption international bekannt.

Noch am Donnerstag hatte Kanzlerin Angela Merkel angeboten, dass Nawalny in deutschen Krankenhäusern behandelt werden könnte. Auch der Kreml sicherte Unterstützung bei der Genehmigung eines Fluges zu. Sprecherin Jarmysch rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, um den Transport zu erzwingen.

Chefarzt Murachowski sagte der Agentur Interfax zufolge auf die Frage von Journalisten, ob die russischen Mediziner ihre Kollegen in der Berliner Charité konsultieren werden: Er halte seine Kollegen für nicht weniger qualifiziert als die in Deutschland.

Nawalny hatte sich in Sibirien aufgehalten, um die Regionalwahlen im September vorzubereiten. Er warb dort für seine Strategie einer so bezeichneten «klugen Abstimmung», die darauf gerichtet ist, jede beliebige Partei zu wählen – nur nicht die Kremlpartei Geeintes Russland. Er will damit deren Dominanz in Russland brechen. Nawalny gilt innenpolitisch als Staatsfeind Nummer eins des Kreml.

Er ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Der studierte Jurist wirft der Regierung und Oligarchen regelmässig Korruption und Machtmissbrauch vor. Auf den prominenten Kämpfer gegen Korruption hatte es in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegeben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

#Putinspiration: Total inspiriert durch den Tag mit Hobby-Poet Putin Putin kann auch Piano spielen. Also er versucht es zumindest Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter