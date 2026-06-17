Eine russische Korvette der Karakurt-Klasse (Archivbild): Im Ärmelkanal musste ein britisches Paar einem Kriegsschiff ausweichen. Bild: imago/Alexander Kazakov

Russisches Kriegsschiff feuert im Ärmelkanal – Rentnerpaar fassungslos

Im Ärmelkanal feuert ein russisches Kriegsschiff wegen einer britischen Yacht. Das Rentnerpaar an Bord hält die Aktion für völlig übertrieben.

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Besatzungsmitglieder einer in Grossbritannien registrierten Yacht haben die Warnschüsse eines russischen Kriegsschiffs in Richtung ihres Schiffs als ungerechtfertigt kritisiert. Das britische Rentnerpaar Jane und Alan Kelvey beschrieb den Vorfall in einem Interview mit dem Sender BBC am Dienstag als «surreal».

Jane Kelvey schilderte dem britischen Sender, nachdem fünfmal das Horn des russischen Kriegsschiffs «Admiral Grigorowitsch» erklungen sei, hätten sie die Yacht «sofort zwei Grad Richtung Hafen gewendet, so dass sie sehen konnten, dass wir eine absichtliche Kursänderung vorgenommen haben, wir sie also gesehen haben». Etwa eine Minute später sei das Signalhorn der Russen erneut fünf Mal erklungen und direkt danach habe die Schiffsbesatzung «vier bis fünf Schüsse kleinen Kalibers» abgegeben.

«Das galt nicht uns – es waren Warnschüsse in die Luft, glauben wir», sagte Jane Kelvey. Den Vorwurf Russlands, ihre Yacht habe sich auf einem «gefährlichen» Kollisionskurs befunden, wies sie zurück. Ihr Mann bezeichnete die Schüsse als «nicht notwendig».

Keine Verletzten, kein Schaden

Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Beamten im britischen Verteidigungsministerium etwa 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet, kurz ausserhalb der britischen Hoheitsgewässer. Die Besatzung der Yacht gab die Entfernung zu dem russischen Kriegsschiff mit 450 Metern an. Verletzte und Schäden gab es nicht.

Der Zwischenfall ereignete sich vor dem Hintergrund massiver Spannungen zwischen Russland und westlichen Staaten wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Erst am Sonntag hatte die britische Marine im Ärmelkanal einen mutmasslich zur russischen Schattenflotte gehörenden Öltanker aufgebracht. Dabei enterten britische Soldaten den mit Sanktionen belegten Öltanker «Smyrtos», indem sie

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