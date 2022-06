Putin-Kritiker Nawalny spurlos verschwunden

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist offenbar spurlos verschwunden. Dies melden ihm nahestehende Quellen. Demnach wollte sein Anwalt ihn im Gefängnis besuchen und wurde abgewimmelt. Hier gebe es keinen solchen Insassen, hiess es.

Laut Nawalnys Pressesprecherin Kira Yarmish wurde er an einen unbekannten Ort verlegt. Sie schreibt, man vermute, er sei in ein anderes Hochsicherheitsgefängnis verlegt worden. Jetzt bleibe er in dem System gefangen, das versuche, ihn zu töten.

Nawalny ist zuletzt mit einem Einspruch gegen seine Verurteilung wegen angeblicher Verleumdung vor dem Obersten Gericht gescheitert. Die Überweisung des Falls zur Neuverhandlung an eine Berufungsinstanz wurde abgelehnt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax sagte.

Im Februar 2021 hatte ein Moskauer Bezirksgericht Nawalny zu einer Geldstrafe von 850 000 Rubel (etwa 13 000 Franken) verurteilt, weil er einen Kriegsveteranen verleumdet und beleidigt haben soll. Darüber hinaus wandelte das Gericht in dem Prozess die Bewährungsstrafe Nawalnys von dreieinhalb Jahren wegen angeblichen Betrugs in eine reguläre Haftstrafe um.

Der Kremlgegner hatte einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im August 2020 nur knapp überlebt und sich in Deutschland davon erholt. Bei der freiwilligen Rückkehr nach Moskau im Januar 2021 wurde er sofort festgenommen. Seither sitzt der 45-Jährige in Haft.

Im März 2022 wurde Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess wegen Missachtung des Gerichts und Betrugs zu neun Jahren Haft verurteilt. Neue Prozesse wegen Extremismus gegen den Oppositionellen sind anhängig. Beobachter kritisieren die Strafverfolgung Nawalnys, der als bekanntester Gegner von Kremlchef Wladimir Putin gilt, als politisch motiviert. (aeg/sda/dpa)