Scheherazade …

… ist eine Hauptfigur der Rahmenhandlung der persischen Märchensammlung von «Tausendundeiner Nacht»:

Der König Schahryâr wurde von einer Frau betrogen. Davon überzeugt, dass alle Frauen Betrügerinnen sind, heiratet er jeden Tag eine neue Frau, die er am nächsten Morgen töten lässt. Das Treiben geht so lange, bis er Scheherazade zur Frau nimmt. Diese bricht die brutale Tradition mit List und Klugheit: Nämlich erzählt sie ihrem Gemahl jede Nacht eine Geschichte, die sie erst am nächsten Abend beendet. Neugierig auf das Ende der Geschichte, lässt König Schahryâr seine Frau am Leben. Nach 1001 Nächte und drei Kindern ist der König von der Klugheit seiner Gattin so angetan, dass er sie am Leben lässt.