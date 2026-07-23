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Viele Verletzte nach russischem Bombenabwurf auf Slowjansk

Viele Verletzte nach russischem Bombenabwurf auf Slowjansk

Russische Gleitbomben haben mindestens 14 Menschen in der Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine verletzt.
23.07.2026, 22:1123.07.2026, 22:11

Sieben Wohnblocks seien beschädigt worden, schrieb der ukrainische Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. Demnach schlugen die beiden Gleitbomben in einem Wohnviertel der frontnahen Stadt ein.

epa12752499 Ukrainian firefighters work at the site of a recent Russian airstrike on a warehouse in Sloviansk, Ukraine, 17 February 2026 (issued 18 February 2026), amid the ongoing Russian invasion. A ...
Slowjansk ist immer wieder Ziel russischer Bomben.Bild: keystone

Der Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk ist der letzte grosse Festungsgürtel, den die ukrainischen Truppen in der Region Donezk unter ihrer Kontrolle halten. Russland, das seit mehr als vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, fordert für die Aufnahme von Friedensverhandlungen den vollständigen Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Gebiet Donezk. (sda/dpa)

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