Costa Rica will wegen durchreisender Migranten Notstand ausrufen

Neben Migranten aus Mittelamerika machen sich immer mehr Menschen aus Venezuela, Haiti und Kuba, aber auch aus Afrika und Asien auf den Weg in die USA. Die Menschen fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. (sda/dpa)

Migrantinnen und Migranten warten nach der Durchquerung des Darien-Dschungels in Lajas Blancas, Panama, auf einen Bustransfer nach Paso Canoas, einer Stadt an der Grenze zu Costa Rica.

«Wir alle wissen, dass es auf dem gesamten amerikanischen Kontinent eine Migrationskrise gibt», sagte Chaves. Das mittelamerikanische Costa Rica sei vor allem ein Transitland. Allein im September seien mehr als 60'000 Flüchtlinge in der Grenzstadt Paso Canoas angekommen, was der dreifachen Einwohnerzahl entspreche. Auch die Sicherheit auf den Migrationsrouten solle erhöht werden.

Wegen eines erhöhten Andrangs von Migranten auf dem Weg in Richtung USA will die Regierung von Costa Rica den Ausnahmezustand ausrufen. Damit sollen ausserordentliche finanzielle Mittel zur Bewältigung der Krise freigesetzt werden, sagte Präsident Rodrigo Chaves am Dienstag (Ortszeit). Seit Januar hätten mehr als 386'000 Migranten die Grenze von Panama nach Costa Rica überquert.

