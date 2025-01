Professorin über Gen Z: «Die Schrift der Studierenden ist oft kaum lesbar»

Rekordzahl an Kindern lebt in Konfliktgebieten

Die Studie geht davon aus, dass sich Schüler:innen handschriftliche Notizen besser merken können. Daher empfehlen die Forscher:innen, in der Schule weiterhin auf Handschrift zu setzen. Gegen die Nutzung von digitalen Geräten sprechen sie sich nicht aus. Ob etwas auf Papier oder auf ein Tablet geschrieben wird, macht bei der Gehirnaktivität laut der Untersuchung keinen Unterschied.

Die Abkehr vom handschriftlichen Schreiben hin zum digitalen hat Auswirkungen auf das Gehirn. Eine Studie , die ein norwegisches Forschungsteam 2024 im Fachjournal «Frontiers in Psychology» veröffentlicht hat, kommt zu dem Ergebnis, dass handschriftliches Schreiben zu besseren Lernerfolgen führt.

Eine Studentin pflichtet ihr bei: «Seit der Grundschule lösen wir nur Tests. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir Aufsätze geschrieben haben, es sei denn, es war absolut notwendig», sagt Arda Kahrama. «Social Media hat doch längst seine eigene Sprache – mit Abkürzungen und Emojis. Ich glaube, das klassische Schreiben ist so gut wie tot.»

Auch an den Universitäten macht sich dieser Trend bemerkbar. Vielen Studierenden fehle das Wissen über grundlegende Schreibregeln, betont etwa die Professorin Nedret Kiliceri gegenüber « Türkiye Today ». Sie seien nicht in der Lage, sich auf Papier richtig auszudrücken.

Wann hast du das letzte Mal einen langen Brief geschrieben oder einen Tagebucheintrag verfasst, und zwar ganz oldschool mit der Hand? Sollte das schon ein wenig länger zurückliegen, ist das kein Grund für Scham.

