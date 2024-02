US-Wahlparty in Bern, 2016. Bild: KEYSTONE

Demokratische US-Wähler in der Schweiz stimmen nächste Woche ab

Mehr «International»

In der Schweiz lebende Wählerinnen und Wähler der US-Demokraten stimmen nächste Woche über ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November ab. Joe Biden ist der einzige Kandidat im Rennen, da die einzige Gegenkandidatin auf dem Stimmzettel Anfang Februar aus dem Rennen ausgestiegen ist.

Marianne Williamson, eine Autorin und Politikerin aus Texas, war die einzige Kandidatin, die dem amtierenden Präsidenten auf dem Stimmzettel für im Ausland lebende US-Amerikaner die Nominierung streitig machen wollte. Sie zog sich am 7. Februar nach einem enttäuschenden Ergebnis in Nevada offiziell aus dem Rennen zurück.

Ihr Name wird weiterhin auf den Stimmzetteln stehen, die am 5. März - dem Super Tuesday - in Genf und am 9. März in Basel und Zürich in den von den sogenannten Democrats Abroad (Auslandsdemokraten) betriebenen Wahlzentren verteilt werden.

Laut dem Bundesamt für Statistik leben mehr als 20'000 US-Bürger dauerhaft in der Schweiz. 768 von ihnen nahmen laut den Zahlen von Democrats Abroad an den Vorwahlen der Demokraten im Jahr 2020 teil.

Die Auslandsdemokraten nominieren 17 der 4532 Delegierten, die im August am Parteitag der US-Demokraten in Chicago teilnehmen werden.

Die Democrats Abroad betonen jedoch den Einfluss, den diese Stimmen auf das Ergebnis der Nominierung haben. Sie weisen in einer Erklärung darauf hin, dass eine von US-Bürgern im Ausland abgegebene Stimme aufgrund der geringeren Anzahl von Wählern bis zu viermal mehr Gewicht habe als eine in einem der Bundesstaaten des Landes registrierte. (sda)