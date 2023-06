Die Einhaltung der Kindersitzvorschriften ist in der Schweiz gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit der Kinder während der Fahrt. Es können Bussgelder verhängt werden, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden.

In der Schweiz gibt es Vorschriften für die Verwendung von Kindersitzen im Auto. Zum Beispiel müssen Kinder bis zum 12. Lebensjahr oder bis zu einer Körpergrösse von 150 cm in einem geeigneten Rückhaltesystem (Kindersitz) reisen, wie das Bundesamt für Strassen schreibt. Die Art des Kindersitzes hängt vom Alter und Gewicht des Kindes ab:

Regeln in der Schweiz

ADAC prüft die Kindersitze beim Frontalaufprall mit 64km/h und beim Seitenaufprall mit 50 km/h. Die Prüfungen liegen dabei deutlich über den gesetzlichen Mindestanforderungen der Kindersitz-Prüfnorm. Die Belastungswerte wurden für jedes Kindersitz-Modell mit unterschiedlich grossen Dummys getestet in Sitz und Ruhestellung.

Der Cybex Solution G i-Fix ist ideal für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Er verfügt über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen. Laut ADAC erhöht dies die Seitensensibilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrten. Der einzige Nachteil: erhöhter Platzbedarf.

In der Kategorie «gut» gibt es zwei Sieger: der «Cybex Solution G i-Fix» und der «Joie i-Snug 2 + Base Advance» .

Wichtig zu beachten ist jedoch, dass es verschiedene Modelle in verschiedenen Grössen und für unterschiedliche Altersgruppen gibt. Das sind die Testsieger:

Beim ADAC -Kindersitztest 2023 mussten sich 20 verschiedene Modelle in verschiedenen Grössen und für unterschiedliche Altersgruppen beweisen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Feministischer Streik am 14. Juni – das Programm in deiner Stadt

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Selenskyj: Russlands Niederlage rückt näher +++ Nationalrat will keine «Lex Ukraine»

Benzema verlässt Real Madrid +++ Asensio vor Unterschrift in Paris

21 Gründe, wieso das Leben in der Schweiz scheisse ist (laut Reddit)

Was ist in China los?

Ron DeSantis: Trump-Rivale hat seinen ersten Skandal an der Backe

13 Fakten zum Vollmond, mit denen du angeben kannst

Am 4. Juni 2023 tritt der Vollmond in der Schweiz um 05:41 Uhr ein. Allerdings wird der Mond bei uns bereits ab 05:14 Uhr nicht mehr zu sehen sein – erst abends um 22:20 Uhr kommt er wieder hervor. Der Vollmond im Juni trägt auch den Namen «Erdbeermond».

Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.