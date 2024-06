Ständerat sagt Ja zu neuer Kommission für Provenienzforschung

Das Parlament hatte den Bundesrat 2022 beauftragt, stärker aktiv zu werden in der Provenienzforschung, also der Forschung nach der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern. Es überwies damals Vorstösse zur Schaffung einer Kommission und zur Bildung einer Plattform für die Provenienzforschung von Museen. Auch dieser Plattform stimmte der Ständerat zu. (sda)

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sagte, solche Kommissionen würden im Ausland recht fleissig in Anspruch genommen. Zu oft fänden Auseinandersetzungen zu solchen Gütern heute in den Medien statt. Baume-Schneider beantragte, die Version der Kommissionsminderheit zu unterstützen. Mit 30 zu 15 Stimmen folgte der Rat aber der Mehrheit.

Der amerikanische General Dwight D. Eisenhower bei einer Inspektion einer Mine, in der die Nazis Raubkunst lagerten, 1945. Bild: AP U.S. ARMY

Pegel der Flüsse und Seen wieder steigend – danach kommt der Sommer (für drei Tage)

Die Hochwassersituation ist in der Schweiz am Montag angespannt geblieben. Nach einem Rückgang des Hochwassers am Sonntag führten starke Regenfälle am Montagmorgen zu einem erneuten raschen Anstieg der Pegel in Flüssen und Seen. Ab Dienstag folgen dafür (ein paar) schöne Tage.

In der Nacht von Sonntag auf Montag seien zwischen Entlebuch und Appenzellerland weitere 30 bis 40, lokal 50 bis 60 Millimeter Regen gefallen, schrieb der Bund im Naturgefahrenbulletin vom Montag. Gestiegen seien deshalb die Pegel der Fliessgewässer sowie des Zürich-, Vierwaldstättter- und Bodensees.