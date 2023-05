Tina Turner ist tot – so verabschieden sich Promis auf Twitter

Bild: keystone

Tina Turner ist tot – so verabschieden sich Mick Jagger und weitere Promis

Mehr «International»

Rock-Legende Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Zürich. Das teilte ein Sprecher am Abend mit. Sie sei nach langer Krankheit in Küsnacht gestorben. Auf Twitter haben sich bereits die ersten Promis mit emotionalen Botschaften von ihr verabschiedet.

Ich bin so traurig über den Tod meiner wunderbaren Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm begabte Künstlerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warmherzig, lustig und grosszügig. Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen.

Der Himmel hat einen Engel gewonnen. Ruhe im Paradies Tina Turner. Danke für die Inspiration, die du uns allen gegeben hast.

Mehr zu Tina Turner: 67 Musik-Ikone Tina Turner ist tot

Simply the best. Die Musiklegende Tina Turner funkelte als Queen of Rock 'n' Roll über die Bühne und in die Herzen von Millionen von Menschen. Ihr Vermächtnis wird für immer unter den Sternen leben.

Angela Bassett hat die Essenz von Tina Turner in einem grossartigen Film festgehalten. Für immer ein Klassiker.

Nein, nein, nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist.

Tina Turner mit Proud Mary ist unvergesslich.

Zu Ehren der unvergleichlichen Tina Turner. (Drehen Sie den Ton auf.)

Schockiert. Traurig. Unser Beileid an die Familie und die Angehörigen von Tina Turner.

Ruhe in Frieden für eine meiner Lieblingskünstlerinnen aller Zeiten, die legendäre Königin des Rock n' Roll, Tina Turner. Ich habe sie viele, viele Male gesehen, und sie war zweifellos eine der besten Live-Shows, die ich je gesehen habe. Bei ihr kam man immer voll auf seine Kosten.