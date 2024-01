Die 10 besten Kinderhotels wurden gekürt – auf Platz 2 liegt eines aus der Schweiz

Bereits zum sechsten Mal kürte kinderhotel.info die zehn besten Hotels für Familienferien mit Kindern. Auf dem Treppchen befindet sich ein Hotel in der Schweiz.

Hotels, wo Kinderlachen gerne gehört wird und es beim Frühstück auch mal laut sein darf ... ja, die gibt es! Wie jedes Jahr kürte auch heuer das Portal kinderhotel.info die besten Adressen. Wenn du also wissen willst, wo Ferien für die ganze Familie möglich sind (oder wo du auf keinen Fall hin willst), hier ist die Top Ten.

Dachsteinkönig – Familux Resort (Österreich)

Das von der Familie Mayer geführte Hotel liegt im schönen Gosau in Oberösterreich.

Bild: kinderhotel.info

90 Wochenstunden Kinderbetreuung

2000 m² Indoor-Spielbereich

Badelandschaft mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche

Baby-Betreuung ab dem siebten Lebenstag

Märchenhotel Braunwald (Schweiz)

Das 1907 als Grandhotel gebaute Märchenhotel findest du im Kanton Glarus.

Bild: Samuel Truempy

Hallenbad mit Kletterparcours

Tägliche Märchenstunde um 18 Uhr

Rutschbahn vom 1. Stock an die Kinderrezeption

Neue Paradies-Suite mit Whirlpool und eigener Sauna

Synthetisch gebautes Schlittschuhfeld

Pinocchio-Sirup-Brunnen

Lamas, Alpakas und Ziegen im Lebkuchenhaus

Familienhotel Oberkarteis (Österreich)

Das von Familie Viehhauser geführte Hotel liegt in Hüttschlag im Bundesland Salzburg.

Bild: kinderhotel.info

Bauernhof mit Tieren und Reitmöglichkeit

Ski-Übungshang direkt beim Hotel

Reitplatzüberdachung (ganzjähriges und wetterunabhängiges Reiten möglich)

Familotel Sonnenpark (Deutschland)

Das von Familie Vollbracht geführte Hotel liegt in Willingen im deutschen Bundesland Hessen.

Bild: kinderhotel.info

Betreuungsangebot ab 0 Jahre

Abenteuerland

Reithalle

Neuer grosser Piratenspielplatz mit vielen Klettermöglichkeiten

Oberjoch – Familux Resort (Deutschland)

Wie bereits das Hotel auf Platz 1 wird auch dieses von der Familie Mayer geführt. Es liegt in Bad Hindelang-Oberjoch in Bayern.

Bild: kinderhotel.info

Längste Hotel-Reifenwasserrutsche Deutschlands

Familien-Bowlingbahn

Gokartbahn

Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof (Österreich)

Das Hotel wird von Familie Kofler geführt und liegt in Hintertux in Tirol.

Bild: kinderhotel.info

Tägliche Kinderbetreuung für Kinder ab 2 Jahren

Babybetreuung im Preis inklusive

2000 m² grosser Ganzjahres-Spielplatz

Zwei grosszügige Spielzimmer

Familotel Landhaus zur Ohe (Deutschland)

Das Familotel Landhaus zur Ohe liegt in Schönberg im deutschen Schleswig-Holstein.

Bild: kinderhotel.info

Family-SPAss-Bad mit Indoor- und Outdoorpool

Indoorspielbereich mit XL-Spielturm

Aktiv-Reitstall

Erster Hotel-Waldkinder-Club in Deutschland

Familien Resort Petschnighof (Österreich)

Das Hotel liegt in der 791-Einwohnern-Gemeinde Diex in Kärnten.

Bild: kinderhotel.info

4*S Hotelluxus

230'000 m² grosses Hotelgelände mit Badesee

Bauernhof und Reitschule

Familien-Wasserwelt mit Wellenrutsche

Familotel amiamo (Österreich)

Das Hotel liegt in Zell am See südlich von Salzburg.

Bild: kinderhotel.info

Erstes Boutiquehotel für Familien

Babynarium – Wellnessbereich für die Kleinsten

Direkt an der Piste im grössten Skiraum Österreichs

Alpenrose – Familux Resort (Österreich)

Das Hotel liegt in Lermoos in der Tiroler Zugspitz Arena im Tirol.

kinderhotel.info

2000 m² grosses Spielparadies mit Kino

Softplayanlage und Gokartbahn

Riesenrutschbahn über fünf Stockwerke

Tägliche Baby- und Kinderbetreuung

