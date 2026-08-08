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Erneut Demonstration gegen den Massentourismus auf Mallorca

Erneut Demonstration gegen den Massentourismus auf Mallorca

08.08.2026, 14:5508.08.2026, 14:55

Erneut sind Mallorquiner gegen den Massentourismus auf die Strasse gegangen. Nur zwei Wochen nach der grossen Kundgebung in Palma gegen den aus Sicht vieler Insulaner überbordenden Tourismus auf der Mittelmeerinsel, fand die neue Demo nun in der Stadt Sóller im Westen der Urlauberinsel statt. Aufgerufen hatte wieder die Organisation «Menys Turisme Més Vida» (Weniger Tourismus, mehr Leben).

epa13156426 People protest against the overcrowded tourism in Soller, Mallorca, Balearic Islands, Spain, 08 August 2026. The protesters marched through Soller to demand limits on visitor numbers, argu ...
Auf Mallorca wird erneut gegen den Massentourismus demonstriert.Bild: keystone

Nach Angaben der Behörden nahmen etwa 1'000 Personen an der Kundgebung in der bei Touristen sehr beliebten Kleinstadt teil. Die «Mallorca Zeitung» schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 2'000, das «Mallorca Magazin» sogar auf 2'500.

Wohnungsnot auf Mallorca im Mittelpunkt

Bei der Demonstration waren Rufe gegen Urlauber zu hören, die auf der Insel abwertend als «guiris» bezeichnet werden. Auseinandersetzungen mit der Polizei wie vor zwei Wochen in Palma gab es diesmal aber nicht.

Die Bürgerplattform «Menys Turisme Més Vida» hatte erstmals 2024 zum Protest aufgerufen. Im Mittelpunkt steht die sich immer weiter verschärfende Wohnungsnot im Zuge des Massentourismus auf Mallorca. (dab/sda/dpa)

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