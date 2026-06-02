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Magaluf auf Mallorca: Schweizer verprügeln britische Touristen

Zwei Briten in Magaluf bewusstlos geschlagen – zwei Schweizer verhaftet

Auf Mallorca kam es vergangene Woche zu einer brutalen Auseinandersetzung. Zwei britische Touristen wurden dabei bewusstlos geprügelt. Die Polizei nahm laut Medienberichten zwei 19-jährige Schweizer fest. Ihnen drohen nun mehrjährige Haftstrafen.
02.06.2026, 16:0202.06.2026, 16:02

Im Ausgangsviertel von Magaluf ist es am Sonntag, 24. Mai 2026, nahe eines Lokals zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Briten im Alter von 30 und 31 Jahren wurden dabei bewusstlos geprügelt, wie spanische Medien berichten. Sie hätten mehrere Schläge an den Kopf erhalten und seien schwer verletzt worden.

Die Täter konnten zunächst flüchten. Die Guardia Civil nahm jedoch umgehend die Ermittlungen auf und konnte schliesslich zwei mutmassliche Täter ausfindig machen. Sie wurden am vergangenen Dienstag in einer Ferienwohnung in Calvià festgenommen. Es handelt sich laut Medienberichten um zwei 19-jährige Schweizer.

Zwei weitere Beteiligte seien noch nicht ermittelt, wie es in den Berichten heisst. Die Untersuchungen laufen weiter. Die beiden Schweizer seien einem Richter vorgeführt worden. Ihnen drohen nun drei bis zwölf Jahre Haft.

Auf Anfrage von watson teilt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten mit, dass man von dem Fall keine Kenntnis hat. Entsprechende Abklärungen seien jedoch im Gang. (vro)

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