2,6 Millionen Euro – Spaniens König legt sein Privatvermögen offen

Beim heute 84-jährigen Juan Carlos wurden ganz andere Summen bekannt. So soll er 2008 etwa 100 Millionen Dollar von Saudi-Arabien erhalten haben. Allein mehr als fünf Millionen Euro zahlte er an Steuern nach, um einem Strafverfahren wegen Steuerbetrugs zu entgehen. Juan Carlos lebt seit dem Sommer 2020 im Exil in Abu Dhabi.

Es gehe darum, den Respekt und das Vertrauen der Bürger in das Königshaus mit «Vorbildlichkeit, Transparenz, Rechtschaffenheit und Integrität zu verdienen», stand in der Erklärung. Das Ansehen der spanischen Monarchie hat durch Affären vor allem von Felipes Vaters, Altkönig Juan Carlos, sehr gelitten.

Emmanuel Macrons Wiederwahl ist eine gute Nachricht für Europa. Aber das Ergebnis von Marine Le Pen bleibt ein Warnsignal, denn auf den Kontinent kommen schwierige Jahre zu.

Grosses Aufatmen war angesagt, als am Sonntagabend um 20 Uhr Marine Le Pens Niederlage bei der Stichwahl in Frankreich feststand. Der Titel einer Story auf «Zeit Online» brachte die Gefühlslage vieler Menschen in Europa zum Ausdruck: «Gerade noch mal so.» Die «Grande Nation» und der Kontinent sind demnach knapp an der Katastrophe vorbei geschrammt.