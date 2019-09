International

Spass

Du bist wütend auf Greta Thunberg? Dann ruf jetzt diese Hotline an!



Bild: AP

Du bist wütend auf Greta Thunberg? Dann ruf jetzt diese Hotline an!

Keine Angst, liebe wütende Mittvierziger, es gibt Hilfe.

Dennis Frasch Dennis Frasch Folge mir Entfolgen

Bist du so richtig sauer, dass ein 16-jähriges schwedisches Mädchen gerade versucht, die Welt zu retten? Macht es dich so wütend, DASS DU ZU JEDEM ARTIKEL ÜBER GRETA KOMMENTARE IN CAPS LOCK SCHREIBEN MUSST?! Dann wird dir nun Abhilfe geschaffen: Die Greta-Thunberg-Helpline.

«Sie lässt es so klingen, als wäre das Ende der Welt wie das Ende der Welt.»

Der australische Comedian Mark Humphries hat die Lösung für alle Greta-Hater gefunden. In einem Satire-Clip, den er auf Twitter geteilt hat und der bereits fast 10 Millionen mal angeschaut wurde, stellt er die Greta-Thunberg-Helpline vor. Diese sei dafür da, um «Erwachsene auszuhalten, die aus irgendeinem Grund ein Kind anbrüllen wollen».

Hier geht's zur Hotline: THE GRETA THUNBERG HELPLINE:

For adults angry at a child. pic.twitter.com/JAtIKyG4Va — Mark Humphries (@markhumphries) September 26, 2019

Abonniere unseren Newsletter