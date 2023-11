«Bester Mutterwitz aller Zeiten»: Satanisten hebeln das Abtreibungsverbot in den USA aus

Dem konservativen Supreme Court Richter Samuel Alito wurde eine zweifelhafte Ehre zuteil. Eine Abtreibungsklinik wurde nach seiner Mutter benannt.

Die satanistische Organisation «The Satanic Temple» hat in den USA eine Abtreibungsklinik eröffnet und nach der Mutter eines Supreme Court Richters benannt. Die Organisation beteuert, dass es sich bei der Samuel Alito's Mom's Satanic Abortion Clinic (dt. Samuel Alitos Mutters satanische Abtreibungsklinik) nicht um einen Scherz handelt. Es handelt sich aber auch nicht um eine herkömmliche Klinik, sondern um eine Onlineklinik, die nach einem Onlinegespräch mit einem Arzt, Patientinnen mit Abtreibungsmedizin versorgt.

Dass der «Satanic Temple» gerade die Mutter von Alito als Namenspatronin ausgewählt hat, liegt an der kontroversen Rolle, die Alito bei der Entscheidung des Obersten Gerichts gespielt hat, das Recht auf Abtreibung abzuschaffen. Denn es war seine Argumentation, der die fünf als konservativ geltenden Richter gefolgt waren, um das verfassungsmässige Recht auf Schwangerschaftsabbruch abzuschaffen. Nach dieser Entscheidung obliegt es jedem der 50 Bundesstaaten selbst, ob sie Abtreibungen erlauben und wenn ja, welche Hürden sie einbauen.

Samuel Alito, Richter im Supreme Court. Bild: keystone

US-Comedian begeistert sich für die Aktion

«1950 hatte die Mutter von Samuel Alito keine Wahlmöglichkeiten und seht was passiert ist» so der Mitgründer des Satanic Temple, Malcolm Jarry zur Namenswahl. «Vor 1973 konnten Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten, ihre Zulassung verlieren und ins Gefängnis kommen. Der Name der Klinik soll die Menschen daran erinnern, wie wichtig es ist, das Recht zu haben, über den eigenen Körper zu bestimmen, und welche Folgen der Verlust dieses Rechts haben kann» so Jarry weiter.

Der amerikanische Comedian John Oliver nannte die Aktion in seiner Sendung «Last Week Tonight» den «besten Mutterwitz aller Zeiten».

«The Satanic Temple» zählen sich selbst zum sogenannten atheistischen Satanismus und stellen sich entschieden gegen jede Form von Okkultismus und Esoterik. Für den «Satantic Temple» ist Satan ein Symbol für Individualität, Freiheitsdrang und das Aufbegehren gegen willkürliche Autorität. (t-online/jcz)