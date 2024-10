Von allen grossen Momenten in der Karriere des Andrés Iniesta ist es wohl der grösste: 2010 schiesst er Spanien im Final gegen die Niederlande zum ersten WM-Titel. Bild: EPA

Spanische Fussball-Legende verkündet unter Tränen den Rücktritt

Andrés Iniesta war über Jahre einer der feinsten Fussballer im Weltfussball und prägte diesen als zentraler Bestandteil der spanischen Nationalelf und des FC Barcelona. Mit 40 Jahren hört er nun auf.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger, Gesicht einer goldenen Generation: Andrés Iniesta hat im Fussball nahezu alles erreicht. Mit 40 Jahren hat sich der Spanier nun dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Was mehrere Medien bereits in der vergangenen Woche berichteten, bestätigte Iniesta nun.

In einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen teilte, wird dem zentralen Mittelfeldspieler die Frage gestellt, was ihm der Fussball bedeute. Iniestas Reaktion: Tränen. Dafür kommen andere Personen zu Wort. Pep Guardiola zum Beispiel oder Vicente del Bosque, auch Luis Enrique wählt ein paar lobende Worte in dem Beitrag.

Video: watson/instagram

Iniesta selbst wird wohl erst am kommenden Dienstag seine Entscheidung kommentieren. Zumindest kommentierte er seinen Post mit der Formulierung: «Das Spiel geht weiter», und postete noch den 8. Oktober 2024, welcher auf den morgigen Dienstag fällt.

Iniesta ist seit diesem Sommer ohne Klub, spielte zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und davor bei Vissel Kobe in Japan. Zuvor prägte er als Teil des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft eine ganze Generation mit seinen Qualitäten im Mittelfeldzentrum.

Verwendete Quellen: