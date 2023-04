Ryan Reynolds Fussballclub steigt auf

Tränen der Freude haben Hollywood-Star Ryan Reynolds und sein Kollege Rob McElhenney wegen des Aufstiegs des walisischen Fussballvereins AFC Wrexham vergossen, den sie 2020 gekauft und seitdem aufgepäppelt hatten.

Die beiden prominenten Wrexham-Besitzer beim Jubeln. Bild: keystone

Reynolds und McElhenney verfolgten am Samstag zusammen mit dem US-Schauspieler Paul Rudd, wie ihr Team mit 3:1 gegen Boreham Wood gewann und damit zum ersten Mal seit 15 Jahren in die English Football League aufstieg.

«Ich bin nicht sicher, ob ich damit klar komme, was heute Abend passiert ist», sagte Reynolds über den Sieg des Teams vor 10'000 Fans. «Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos.»

Sein Kollege McElhenney, der insbesondere durch seine Rolle in der US-Serie «It's Always Sunny in Philadelphia» bekannt ist, hob die Bedeutung des Aufstiegs für die ganze Stadt Wrexham hervor. «Es ist ein Moment der Katharsis und der Freude für sie», sagte der US-Schauspieler. «Dass wir in ihrer Gemeinschaft willkommen geheissen wurden und an dieser Erfahrung Anteil nehmen konnten, war die Ehre meines Lebens.»

Verein für zwei Millionen Pfund gekauft

Reynolds und McElhenney hatten den Verein 2020 für zwei Millionen Pfund (2.22 Millionen Franken) von einer Treuhandgesellschaft aus Fans übernommen. In der Folge steckten sie einiges Geld in Spielertransfers. Über die Hochs und Tiefs der Mannschaft und ihrer berühmten Eigentümer gibt es eine Doku-Serie mit dem Titel «Welcome to Wrexham».

Nach dem Sieg vom Samstag spielt die Mannschaft künftig in der Football League Two. Bis zur Premier League wären drei weitere Aufstiege nötig. Dank seiner prominenten Besitzer bestreitet der AFC Wrexham vor der kommenden Saison aber trotzdem Freundschaftsspiele gegen die Top-Clubs Manchester United und Chelsea. (sda/afp)