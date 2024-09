Oppositioneller gewinnt Präsidentenwahl in Sri Lanka

Ausnahmezustand in Sri Lanka wird beendet

Für das Ergebnis war eine zweite Auszählungsrunde nötig geworden, nachdem keiner der fast 40 Kandidaten nach der ersten Runde die erforderliche Mehrheit erreicht hatte. Nur die führenden Kandidaten Dissanayake und Premadasa blieben übrig, die anderen schieden nach der ersten Runde aus. Unter ihnen befand sich auch der Amtsinhaber Ranil Wickremesinghe, der das Präsidentenamt in dem südasiatischen Inselstaat im Indischen Ozean nach dem Staatsbankrott vor zwei Jahren übernommen hatte.

Die Präsidentenwahl in Sri Lanka hat der linksgerichtete Kandidat Anura Kumara Dissanayake gewonnen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

10 Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens ist ein vergessenes Lied aufgetaucht – so klingt es

Mocro-Mafia: Nach Explosionen in Köln – das sind die brutalen Gangster aus Holland

Gesperrte Strassen wegen der Rad-WM: Zürcher Lehrer übernachten in den Schulen

Gerhard Schröder erklärt in der Schweiz, weshalb er jetzt auf Donald Trump hofft

«Weltwoche» fällt auf Satire mit durchlöchertem Baby-Jesus herein

Mocro-Mafia: Nach Explosionen in Köln – das sind die brutalen Gangster aus Holland

Die Mocro-Mafia ist für ihre besondere Brutalität bekannt. Jetzt strecken die Kriminellen ihre Fühler nach Deutschland aus. Was kommt da über die Grenze? Ein Überblick.

Die Schüsse fielen unweit des pulsierenden Leidseplein in Amsterdam, einem Ort, an dem das Nachtleben tobt und den Touristen lieben. Fünf Kugeln feuerte der Täter ab. Zwei trafen Peter R. de Vries in den Kopf. Der prominente Kriminalreporter hatte keine Chance. Neun Tage später starb er im Krankenhaus.