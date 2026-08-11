Syriens Ex-Machthaber Baschar al-Assad zum Tode verurteilt

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In Syrien hat ein Gericht den früheren Machthaber Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Richter begründeten ihr Urteil am Dienstag mit «Kriegsverbrechen» und «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» Assads nach dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011. Es handelt sich um das erste Urteil gegen Assad, der im Dezember 2024 von islamistischen Kämpfern gestürzt wurde und ins Exil in die russische Hauptstadt Moskau floh.

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Verwendete Quellen:

Nachrichtwnagentur AFP

(hkl)