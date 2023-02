9 Videos aus den Trümmern in der Türkei und Syrien, die Hoffnung geben

Schon über drei Tage ist es mittlerweile her, dass in der Türkei und Syrien das erste heftige Erdbeben für verheerende Schäden sorgte. Die Bergungsarbeiten laufen noch immer, mit ihnen steigt die Zahl der Opfer weiter an. Am Donnerstagnachmittag wurde gemeldet, es seien mindestens 19'000 Menschen beim Unglück ums Leben gekommen.

Doch während bei den Bergungsarbeiten zahlreiche Körper nur noch tot aus den Trümmern gezogen werden können, gibt es für die zahlreichen Helferinnen und Helfer vor Ort doch auch immer wieder Momente voller Freude. Auch nach mehr als drei Tagen gelingt es noch, Überlebende zu befreien. Diese werden nach etlichen Stunden ohne Essen, Trinken oder die Gewissheit, überleben zu können, wieder in die Freiheit gezogen. Diese Erfolgserlebnisse werden dementsprechend gefeiert – ein Überblick zu 9 Videos, die besonders eindrücklich sind.

Die Einsatzkräfte ziehen ein erst zwei Monate altes Baby aus den Trümmern. Die Erleichterung ist gross: Einer der Helfer gibt ihm einen Kuss auf den Kopf, als er sieht, dass das Kind noch lebt.

Als ein fünfjähriges Mädchen aus den Trümmern gezogen wird, fragen die Rettungskräfte sofort, ob sie etwas trinken wolle. Sie verneint: Sie sei noch nicht untersucht worden. Die Helferinnen und Helfer kommen deshalb diesem Wunsch zuerst nach.

Zwei Frauen werden aus den Überresten ihres ehemaligen Hauses gerettet. Als klar wird, dass sie noch leben, ist die Freude gross. Die Rettungskräfte ernten Applaus.

Wohl selten ist das Weinen eines Kindes so gerne gehört wie in dieser Situation. Dank diesem merken die Helfenden sofort, dass sie einen weiteren Überlebenden retten können.

Und noch etwas schöner: Das Strahlen eines Kindes und den Helfern, nachdem dieses gerettet worden ist.

So feiern diese syrischen Einsatzkräfte die erfolgreiche Bergung einer überlebenden Person.

Aber nicht nur Menschen werden aus den Trümmern gezogen: Hier ziehen die Helferinnen und Helfer einen Hund aus den Überresten eines Hauses. Sogleich wird er mit Wasser versorgt.

Diese Hundemutter weiss, dass ihre Welpen irgendwo in den Trümmern liegen. Sie versucht mit allen Mitteln, eine Wand zu durchbrechen. Schliesslich hilft ihr ein Mensch bei ihrer Suche. Mit Erfolg: Ein Welpe kann tatsächlich lebendig geborgen werden.

Auch eine Katze kann aus den Überresten ihres Hauses geborgen werden.