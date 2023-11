«Starship»-Start geglückt, Flug aber nicht – Rakete explodiert

Der zweite Teststart mit einem «Starship» war ursprünglich für Freitag angesetzt gewesen, wurde dann aber auf Samstag verschoben. Elon Musk, Chef des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, gab an, es habe zuvor noch eine Antriebseinheit an einer Steuerfläche ausgetauscht werden müssen.

Eklat bei Kulturpreis: Hip-Hop-Trio lehnt Ehrung ab – und zieht über den Sponsor her

Überraschung beim renommierten Bayerischen Kulturpreis: Die gefeierten Hip-Hopper von «Dicht & Ergreifend» provozieren den Sponsor mit einer Protestaktion.

Das Hip-Hop-Trio «Dicht & Ergreifend» hat am Donnerstagabend beim Bayerischen Kulturpreis für Aufsehen gesorgt, weil die Musiker die Ehrung und das damit verbundene Preisgeld von 5'000 Euro ausgeschlagen haben. Laut der «Süddeutschen Zeitung» erklärte Band-Mitglied Michael Huber am Abend auf der Bühne in den Münchner Eisbachstudios: «Wir sind eine Band, die was zu sagen hat. Das durften wir hier nicht.»