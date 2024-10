Selbstmordanschlag der Terromiliz Al-Shabaab in Somalia fordert mindestens 11 Tote

Bei einem Selbstmordanschlag in einem Café auf dem Gelände der Polizeihochschule in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu der Tat. Die Opfer sind nach ersten Erkenntnissen vor allem Polizisten.

Die Terromiliz Al-Shabaab, die in dem Land am Horn von Afrika einen islamistischen Staat errichten will, greift seit Jahren Sicherheitskräfte und Militär, aber auch Politiker, Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft an, die für sie westliche Werte verkörpern. (sda/dpa)