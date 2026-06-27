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Leiche im Koffer: Australier an Flughafen in Bangkok festgenommen

epa12931624 A traveler with luggage looks at a mobile phone after arriving at the international arrivals terminal in Suvarnabhumi Airport in Samut Prakan province, on the outskirts of Bangkok, Thailan ...
Reisende am Flughafen in Bangkok. (Archivbild)Bild: keystone

Leichenfund in Koffer: Australier in Thailand festgenommen

27.06.2026, 13:5227.06.2026, 13:52

Grausiger Fund: In Thailand ist die Leiche einer vermissten Jugendlichen nach polizeilicher Suche in einem Koffer entdeckt worden. Dem Australier, mit dem die Thailänderin zuletzt im Touristenhotspot Pattaya gesehen wurde, wird der Mord an der 17-Jährigen vorgeworfen, wie örtliche und australische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mitte-Vierzigjährige wurde demnach am Freitag (Ortszeit) am internationalen Suvarnabhumi-Flughafen in Bangkok festgenommen und zur Befragung zurück nach Pattaya gebracht.

Zwei Stunden zuvor hatten Freunde die 17-Jährige in Pattaya als vermisst gemeldet, so Angaben des australischen Senders ABC News. Den Berichten zufolge zeigten Videoüberwachungsaufnahmen sie zuletzt, wie sie am frühen Donnerstagmorgen in Begleitung des Australiers händchenhaltend sein Hotel betreten hatte.

Zu zweit ins Hotel – allein mit Koffer wieder hinaus

Spätere Aufnahmen zeigten den Mann allein beim Verlassen des Hotels – einen grossen, dem Anschein nach sehr schweren Koffer hinter sich herziehend. Wie Überwachungskameras von den Strassen des Ortes zeigen, lud der Mann den Koffer auf ein Moped und fuhr damit entlang einer Bahntrasse. Dort, rund zehn Fahrminuten vom Hotel entfernt, hätten die Einsatzkräfte am späten Abend den Körper der jungen Frau gefunden. Die Leiche sei nackt, ihr Gesicht von erheblicher Gewalteinwirkung gezeichnet gewesen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Jugendliche ermordete, Kratzspuren an seinem Körper wiesen auf ihre Gegenwehr hin. Der Mann bestreitet das. Die Behörden werfen ihm ausserdem vor, die Minderjährige «zum Zweck der Begehung unzüchtiger Handlungen» mitgenommen zu haben. Auf Mord steht in Thailand laut ABC die Todesstrafe oder lebenslängliche Haft. Der Badeort in Thailand ist als Hochburg von Prostitution bekannt. (sda/dpa)

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