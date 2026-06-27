Polizeirapport

Unbekannte Frau in Bern tot aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Eine Frau ist am Freitagmorgen in Bern leblos vor einer Liegenschaft aufgefunden worden. Ihre Identität ist bislang ungeklärt.

Eine Meldung über eine leblose Person an der Morillonstrasse 77 sei am Freitagmorgen gegen 07.55 Uhr bei der Polizei eingegangen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Samstag mit.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die unbekannte Frau ist laut den Angaben rund 165 Zentimeter gross, korpulent und hat lange, kastanienbraune Haare. Sie trug zudem lange, lackierte Fingernägel.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die die Frau am Donnerstagabend oder am Freitagmorgen gesehen haben. Ebenso sollen sich Personen melden, die seit Donnerstagabend eine Frau vermissen. (hkl/sda)