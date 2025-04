Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert Istanbul

Experten gehen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in der Metropole mit 16 Millionen Menschen überfällig ist. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet. (rbu/sda/dpa)

Laut dem Katastrophendienst Afad hatte das bisher heftigste Beben eine Stärke von 6,2. Menschen in der Stadt verliessen Häuser und Wohnungen nach dem etwa im Zentrum der Stadt deutlich spürbaren Beben. Es gab zunächst keine direkten Berichte von Schäden . Die Epizentren lagen Afad zufolge an unterschiedlichen Stellen im vor der Stadt gelegenen Marmarameer.

Mexiko will Anti-Migrations-Spot der USA stoppen

In einem TV-Spot droht die US-Heimatschutzministerin, straffällige Migranten zu jagen. Die mexikanische Regierung fordert nun ein Verbot des Videos.

In Mexiko hat die Regierung laut Präsidentin Claudia Sheinbaum mehrere Fernsehsender dazu aufgefordert, einen Werbespot der US-Regierung aus dem Programm zu nehmen. Dies berichtet der Spiegel. Sheinbaum verlas am Montag während ihrer morgendlichen Pressekonferenz ein entsprechendes Schreiben, das ihre Regierung an private TV-Sender gesendet hatte.