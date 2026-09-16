Ben Saunders gewann die erste Staffel von «The Voice of Holland». Bild: www.imago-images.de

«The Voice»: Sänger Ben Saunders mit 43 Jahren tot aufgefunden

2011 gewann Ben Saunders die erste Staffel von «The Voice of Holland». Nun wurde der Sänger tot in einem See entdeckt.

Birthe Wenge / t-online

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Am Dienstag suchte die Polizei in der niederländischen Stadt Arnhem nach einem vermissten 43-jährigen Mann. Gegen Mittag fanden die Einsatzkräfte in einem Gewässer südlich der Stadt eine Leiche.

Wie die Zeitungen «AD» und «De Telegraaf» berichten, handelt es sich um Ben Saunders, den Gewinner der ersten Staffel von «The Voice of Holland». Die Polizei schloss ein Verbrechen aus. Saunders' Bruder Dean bestätigte den Tod in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Instagram-Seite.

«Wir müssen lernen, damit zu leben»

«Mein lieber kleiner Bruder ist heute verstorben… Ich habe noch nie einen solchen Schmerz erlebt wie den, den ich gerade empfinde… Was für ein schrecklicher Tag für uns alle…», schrieb Dean Saunders. Weiter hiess es in dem Post: «Wir müssen lernen, damit zu leben, und ich hoffe, dass respektvoll damit umgegangen wird…»

Die Sendung «The Voice» stammt ursprünglich aus den Niederlanden und wurde von dem TV-Produzenten John de Mol entwickelt. Das Format wurde erstmals 2010 unter dem Titel «The Voice of Holland» ausgestrahlt und wurde in zahlreiche Länder adaptiert. In Deutschland startete die Sendung unter dem Titel «The Voice of Germany» im Jahr 2011.

Der 43-jährige Ben Saunders hinterlässt eine Ehefrau, einen neunjährigen Sohn sowie ein Kind aus einer früheren Beziehung. Mit dem Sieg bei «The Voice of Holland» im Jahr 2011 erlangte Saunders grosse Bekanntheit, war aber bereits vor der Sendung in der Musikbranche aktiv.

In den Jahren danach geriet er auch immer wieder negativ in die Schlagzeilen: 2016 wurde er wegen Körperverletzung zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zudem sorgte seine Mitgliedschaft in einem inzwischen verbotenen Motorclub für Aufsehen. Sein Auto wurde in der Vergangenheit in Brand gesetzt.

Anfang 2026 sprach Saunders in einem Interview mit «De Telegraaf» über seine Situation: Er kämpfe mit finanziellen Rückschlägen und leide unter drei Bandscheibenvorfällen, die ihn zwängen, auf der Bühne mit einem Gehstock zu stehen. Dennoch wolle er immer weiter singen und auftreten, sagte er.

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