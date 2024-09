Mindestens sechs Tote bei russischem Angriff auf Spital in Grenzregion Sumy

Sumy grenzt an die russische Region Kursk, in der die Ukraine im August eine Offensive gestartet hatte. Ein Ziel der Offensive war die Schaffung einer Pufferzone auf russischem Gebiet, um die ukrainische Bevölkerung vor Angriffen zu schützen. Moskau antwortete darauf mit Luftangriffen. (sda/afp)

Bei einem russischen Angriff auf ein Spital in der ukrainischen Grenzregion Sumy sind nach ukrainischen Angaben am Samstag mindestens sechs Menschen getötet worden. Der ukrainische Innenminister Igor Klymenko teilte im Onlinedienst Telegram mit, Russland habe die Klinik in der Regionalhauptstadt Sumy zwei Mal beschossen. Nach erstem Stand gebe es sechs Tote.

Schweiz unterstützt Ukraine-Initiative von China und Brasilien

Die Schweiz unterstützt die Friedensinitiative von China und Brasilien zur Ukraine. Dies, obwohl ein Verweis auf die UNO-Charta fehlt und die territoriale Integrität der Ukraine nicht ausdrücklich erwähnt wird. Die Schweiz wurde zu einem Treffen eingeladen, das die beiden Länder am Freitag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York abhielten.