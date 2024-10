Ob die EU wirklich 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellt oder weniger, wird davon abhängigen, wie sich die USA an dem Projekt beteiligen. In Washington ist noch keine abschliessende Entscheidung gefallen.

Das EU-Parlament gibt grünes Licht für neue milliardenschwere Finanzhilfen an die Ukraine. Die Abgeordneten billigten in Strassburg ein Darlehen für das von Russland angegriffene Land von bis zu 35 Milliarden Euro.

Vor acht Monaten starb der Kremlgegner Alexej Nawalny im Straflager. Trotz Folter in Haft verfasste er seine Autobiografie. Das Buch ist erschütternd.

Als eine Art Vermächtnis ihres Mannes Alexej sieht Julia Nawalnaja die Autobiografie «Patriot» des über viele Jahre wichtigsten Oppositionellen in Russland. Das Buch erscheint zwar nicht in Russland, aber auf Russisch und in 19 weiteren Sprachen, darunter auf Deutsch (Verlag S. Fischer). Es sei ein wichtiges Zeugnis vom Mut des schärfsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin und vom Glauben an eine bessere Zukunft Russlands, sagt die 48-Jährige. Sie hat das mehr als 500 Seiten dicke Werk mit vielen Fotos der Familie und der politischen Auftritte selbst nach dem Tod Nawalnys fertiggestellt.